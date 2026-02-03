Incidente a Giugliano 17enne in moto travolto da un’auto | si prega per Gerardo

Questa sera a Giugliano un ragazzo di 17 anni, Gerardo M., è stato investito da un’auto mentre era in moto. L’incidente è avvenuto nella zona alle spalle dello chalet e al momento si conoscono pochi dettagli sulle cause. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato Gerardo in ospedale in codice rosso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mentre la famiglia chiede preghiere per il ragazzo.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 1 febbraio a Giugliano, nella zona alle spalle dello chalet, dove un ragazzo di 17 anni, Gerardo M., è rimasto seriamente ferito mentre era in sella alla sua moto. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile avrebbe improvvisamente tagliato la strada al motociclista, provocando il violento impatto. L'urto ha fatto finire il giovane sull'asfalto, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Il 17enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuliano, dove è attualmente ricoverato. I medici gli hanno diagnosticato la frattura di un braccio, per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico, oltre a una frattura dello zigomo.

