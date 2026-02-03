In tanti per l’iniziatica di Anpi Val di Serchio Garfagnana contro riarmo e militarizzazione

Un’ampia folla si è radunata a Borgo a Mozzano il 2 febbraio 2026 per protestare contro il riarmo e la militarizzazione della zona. L’iniziativa, promossa dall’Anpi Val di Serchio Garfagnana, ha visto molte persone scendere in piazza per esprimere il loro dissenso. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cittadini di diverse età che hanno voluto far sentire la propria voce contro le decisioni di rafforzare la presenza militare nel territorio.

Un’ampia partecipazione ha caratterizzato l’iniziativa promossa da Anpi Val di Serchio Garfagnana contro il riarmo e la militarizzazione del territorio, svoltasi a Borgo a Mozzano il 2 febbraio 2026. L’evento, organizzato in collaborazione con i comitati No Base di Pisa e Pontedera, ha raccolto numerose persone interessate a un dibattito che va ben oltre la semplice opposizione a progetti militari, puntando a un’analisi critica delle scelte strategiche del Paese in materia di spesa pubblica e sicurezza. Il vicesindaco del comune, Armando Fancelli, ha aperto la giornata con un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza del coinvolgimento civico in temi che riguardano il futuro del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

