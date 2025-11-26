festa del cai di barga e val di serchio a pruno

Si è svolto domenica 23 scorsa il consueto pranzo sociale della sezione del Club Alpino Italiano di "Barga e Val di Serchio". I soci e i lori familiari hanno trascorso una giornata nei pressi di Pruno (Stazzema), uno dei borghi più belli della Versilia. Da Pruno, incastonato tra le Alpi Apuane, è possibile vedere la maestosità della Pania della Croce, il caratteristico Monte Forato, il Monte Nona ed il Monte Procinto. Nella mattina era stata organizzata un’ escursione alle cascate dell’Acqua Pendente, unica spettacolare e davvero maestosa, luogo fantasistico per ammirare lo spettacolo della natura con la potenza dell’acqua che scende dalle Alpi Apuane; l’escursione è proseguita presso il ponte mediceo a schiena d’asino ed al caratteristico Mulino del Frate, dove i partecipanti sono stati accolti dal mugnaio che cha dilettato tutti con i suoi racconti e la visita al mulino, con una dimostrazione pratica del funzionamento della macinatura delle castagne per ottenere la farina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

