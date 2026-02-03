In Autodromo con i Track days si può correre in pista come i campioni | ecco quando

Gli appassionati di motori possono finalmente tornare a mettere le ruote in pista. Gli eventi di track days allo storico circuito di Monza permettono di guidare la propria auto come i professionisti. È un’occasione per vivere l’adrenalina e la velocità in un ambiente sicuro e controllato. Gli organizzatori annunciano le date per le prossime giornate di test, invitando tutti a prenotare il proprio posto.

Per gli amanti di quattro ruote e motori nulla è più eccitante che di un giro sulla pista dello storico circuito monzese guidando la propria auto. Un'esperienza decisamente unica che sarà possibile provare grazie ai Track days, giornate speciali nelle quali l'Autodromo apre al pubblico per dare a.

