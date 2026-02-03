In auto con cocaina e crack in casa altro stupefacente | uomo e donna in arresto

I carabinieri di Milazzo hanno arrestato ieri un uomo di 41 anni e una donna di 33, entrambi noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione, hanno trovato l’uomo in auto con cocaina e crack, e in casa anche altra droga. I due sono stati portati in caserma e accusati di spaccio di stupefacenti.

Ieri a Milazzo i carabinieri della Compagnia hanno arrestato un 41enne e una 33enne, già noti alle Forze dell’ordine, poiché ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, l’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile, i quali - nell’ambito di un servizio di controllo del territorio - hanno proceduto al controllo dell’uomo, notato poco prima mentre armeggiava con fare sospetto all’interno di un’autovettura, parcheggiata in una zona solitamente frequentata da assuntori di stupefacenti. L’atteggiamento insofferente e nervoso assunto dal 41enne ha indotto gli investigatori ad approfondire le verifiche mediante una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nell’abitacolo tre dosi di cocaina (una delle quali, occultata tra il freno a mano e la leva del cambio), un marsupio contenente circa 3 grammi di crack e una somma di 1.🔗 Leggi su Messinatoday.it

