impatto tremendo contro il guard rail muore in strada a 46 anni

Questa mattina a Marina di Grosseto, un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La sua auto ha sbattuto contro il guard rail, ha sfondato la barriera e si è cappottata, finendo in un fosso. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La strada è stata chiusa per alcuni minuti, mentre gli agenti di polizia ricostruivano la dinamica.

Marina di Grosseto, 3 febbraio 2026 – Ha perso la vita in un istante, l’auto che sbanda, sfonda il guard rail, cappotta e ferma la sua corsa in un fosso. E’ finita così, in una piovosa mattinata di febbraio la vita di un uomo di 46 anni mentre percorreva la strada del Pollino viaggiando verso Grosseto. L'impatto, alla curva prima del Cristo, è stato devastante. L'auto è sfrecciata contro la barriera di sicurezza buttandola giù. E’ stato un passante il primo a fermarsi e prestare i primi soccorsi, ma le condizioni del 46enne sono sono apparse subito gravissime. In poco tempo sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno tentato qualsiasi manovra di rianimazione ma per il giovane uomo non c’è stato nient’altro da fare che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

