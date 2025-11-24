Si scontra contro il cuneo del guard rail e muore a 40 anni sulla A11

ALTOPASCIO – Dramma poco prima delle 9 del mattino oggi (24 novembre) allo svincolo di Altopascio della A11.  Per cause al vaglio della Polstrada un uomo di 40 anni di Lucca è finito con la sua auto contro il cuneo del guard rail dell’uscita autostradale. Nonostante i soccorsi dell’ambulanza infermieristica della Misericordia, dell’ambulanza della Croce Verde di Lucca, dell’auto medica proveniente da Pistoia e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco per l’uomo non c’è stato niente da fare, tanto che è stata abortita la chiamata dell’elisoccorso.  In un’altra auto, coinvolta in qualche modo nell’incidente, rimasto ferito anche un altro uomo, di 56 anni, condotto all’ospedale San Luca in codice giallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

