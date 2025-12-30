Secondigliano incidente moto-scooter | muore un 60enne dopo ore di agonia

Un incidente tra moto e scooter si è verificato a Secondigliano, nei pressi dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Un uomo di 60 anni è stato gravemente ferito e, dopo alcune ore di agonia, è deceduto. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e le dinamiche dell’accaduto.

