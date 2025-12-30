Secondigliano incidente moto-scooter | muore un 60enne dopo ore di agonia
Un incidente tra moto e scooter si è verificato a Secondigliano, nei pressi dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Un uomo di 60 anni è stato gravemente ferito e, dopo alcune ore di agonia, è deceduto. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e le dinamiche dell’accaduto.
Un nuovo e drammatico incidente stradale si è consumato nei pressi dell’aeroporto di Napoli Capodichino, quartiere Secondigliano, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita a seguito delle gravi lesioni riportate. Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri, dopo ore di ricovero in ospedale. Secondigliano, incidente moto-scooter: muore un 60enne dopo ore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
