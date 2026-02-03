Questa sera il Museo del Calcio di Coverciano apre le sue porte per presentare il nuovo volume di Casarin, intitolato

Questa sera, alle ore 18, il Museo del Calcio di Coverciano apre le sue porte per un incontro che va oltre la semplice presentazione editoriale. Al centro della scena Paolo Casarin e il suo ultimo libro, " Vita e pensieri di un arbitro ". Non aspettatevi la solita cronaca di rigori e fuorigioco: il volume (sottotitolato "Sessant’anni dentro e fuori da un campo di calcio") è un viaggio filosofico nell’evoluzione di uno sport che Casarin ha vissuto con un’integrità morale diventata leggendaria. L’evento, curato con dedizione da Giandomenico e Pierfrancesco Salvetti — nel segno del legame storico tra Casarin e il loro padre Ferruccio, che fu guardalinee di Serie A ai tempi di Casarin e suo caro amico — vedrà un parterre d’eccezione: Giancarlo Antognoni: "l’unico 10", bandiera della Fiorentina e Campione del Mondo nel 1982, Matteo Marani: presidente della Lega Pro, Cesare Prandelli: già Commissario Tecnico della Nazionale e Renzo Ulivieri: presidente dell’Aiac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il volume - Oggi a coverciano la presentazione. Casarin racconta una carriera: "Vita e pensieri di un arbitro»

In una Firenze gremita di appassionati, Paolo Casarin ha presentato la sua autobiografia “Vita e pensieri di un arbitro”.

