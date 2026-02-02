Paolo Casarin la vita di un arbitro Presentazione dell’autobiografia con Prandelli Antognoni e altri grandi del calcio

In una Firenze gremita di appassionati, Paolo Casarin ha presentato la sua autobiografia “Vita e pensieri di un arbitro”. L’ex arbitro ha raccontato le sue esperienze sul campo, tra decisioni difficili e momenti di tensione, davanti a un pubblico di amici, ex colleghi e grandi del calcio come Prandelli e Antognoni. La serata è stata l’occasione per ripercorrere le tappe di una carriera intensa e ricca di emozioni, fatta di scelte, errori e soddisfazioni.

Firenze, 2 febbraio 2026 – La vita nel calcio vista dal punto di vista dell’arbitro. È questo il romanzo autobiografico di Paolo Casarin dal titolo «Vita e pensieri di un arbitro. Sessant’anni dentro e fuori il campo da calcio» che l’autore presenterà martedì 3 febbraio alle 18 al Museo del Calcio di Coverciano. Paolo Casarin ha, infatti, dato la sua vita al football, prima da arbitro, poi da dirigente, anche a livello internazionale, per finire con il suo lavoro da opinionista. È per questo che oggi condividerà la presentazione con alcuni dei più importanti giocatori, allenatori e dirigenti a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolo Casarin, la vita di un arbitro. Presentazione dell’autobiografia con Prandelli, Antognoni e altri grandi del calcio Approfondimenti su Casarin Vita Una vita col fischietto. Al Museo del Calcio il libro di Paolo Casarin Al Museo del Calcio di Coverciano, Paolo Casarin presenta il suo nuovo libro, intitolato L'ex arbitro internazionale Paolo Casarin si racconta a Casciana Terme Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casarin Vita Argomenti discussi: Paolo Casarin, parla un arbitro che ha fatto la storia del calcio; Una vita col fischietto. Al Museo del Calcio il libro di Paolo Casarin; Firenze, Paolo Casarin presenta il suo libro. Una vita col fischietto. Al Museo del Calcio il libro di Paolo CasarinIl Museo del Calcio di Coverciano ospiterà un evento che promette di essere molto più di una semplice presentazione editoriale. Martedì 3 febbraio, alle ore 18, riflettori puntati su una delle figure ... lanazione.it Paolo Casarin presenta Vita e pensieri di un arbitro all’Isola CapreraLunedì 26 gennaio 2026, alle 19.30, il ristorante Isola Caprera di Lodi ospiterà un appuntamento che unisce sport, cultura e racconto civile. Paolo Casarin, storico arbitro internazionale e voce ... ilcittadino.it Casarin tiene a rapporto i giocatori di Juve e Lazio.La gara del campionato 84/85 verrà sospesa per impraticabilità dovuta alla neve. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.