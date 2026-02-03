il volto di meloni in un affresco potrebbe allarmare pure i madonnari di piazza navona

Una scena curiosa sta facendo discutere a Roma: un affresco raffigura il volto di Meloni e molti si sono sorpresi nel vederlo. La notizia circola tra i passanti e sui social, dove alcuni commentano con ironia. Il dipinto, che già ha attirato l’attenzione, rischia ora di diventare un caso di discussione tra chi lo trova divertente e chi invece lo considera un gesto da rispettare.

La levata di voci e di scudi arriva perché la faccia è quella dell’odiata Meloni. Tanto rumore per nulla quando da anni troneggia davanti alla Stazione Termini un monumento a Papa Wojtyla che però (nessuno lo ha notato?) ha la faccia di Charlie Brown Bello saper ancora scherzare! Peccato che tutti prendano e si prendano sempre e troppo sul serio. Se fossi stato io il restauratore della Cappella del Crocifisso di San Lorenzo in Lucina avrei fatto lo stesso o forse di peggio o di meglio, dipende dai punti di vista, senza ovviamente essere blasfemo. Il restauratore Valentinetti davanti a un affrescaccio fatto male, fatto da qualche pittoraccio ventisei anni fa, si è voluto divertire e a un angelo ci a messo la faccia della Meloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Da giorni il dibattito si concentra su un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

La Santa Sede ha ordinato di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall’affresco di una chiesa a Roma.

Il volto di Meloni sarà cancellato dall’affresco: per il Vaticano bisogna tornare al disegno originaleIl Vaticano ha parlato di utilizzi impropri di immagini sacre e ha deciso che l'affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina deve tornare al disegno orginale ... dire.it

Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originaleIn corso le verifiche per raffrontare l'attuale affresco con quello del 2000. Nel caso di incongruenze al via l'intervento di ripristino ... tgcom24.mediaset.it

