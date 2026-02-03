La band Il Volo ha deciso di non partecipare più a Porta a Porta, lasciando gli organizzatori sorpresi. Secondo alcune fonti, Bruno Vespa non avrebbe preso bene questa scelta e avrebbe espresso il suo disappunto dietro le quinte. La motivazione dietro il forfait non è ancora chiara, ma si parla di tensioni e di un rapporto che si sarebbe incrinato negli ultimi giorni. La puntata di stasera si conclude così, senza le voci tanto attese dei cantanti.

Secondo Giuseppe Candela, puntuto retroscenista di Dagospia per quanto riguarda tutto ciò che si nuove davanti e soprattutto dietro le telecamere televisive, "c'è chi assicura che Bruno Vespa non avrebbe preso benissimo il forfait". Quale? Quello de Il Volo, il trio di (ex) tenorini italiani più famoso nel mondo. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto erano tra gli ospiti d'eccezione più attesi per la puntata speciale di Porta a porta, che ha festeggiato i 30 anni di vita ovviamente su Rai 1. "All'inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato", aveva celebrato la ricorrenza Vespa intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia del compleanno, celebrato lo scorso 21 gennaio: " 30 anni della nostra vita ", con tanti ospiti tra personaggi eccellenti della politica, della cronaca e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Volo, il clamoroso forfait a Porta a porta: cosa c'è dietro

