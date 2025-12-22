Raccolta dei rifiuti porta a porta cosa cambia a Natale e Santo Stefano

In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente: i servizi in calendario giovedì 25 dicembre 2025 verranno posticipati a domenica 28 dicembre mentre saranno svolti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Raccolta dei rifiuti porta a porta, cosa cambia a Natale e Santo Stefano Leggi anche: Porta a porta, come cambia la raccolta dei rifiuti l'8 dicembre: le novità Leggi anche: Raccolta rifiuti, tutte le modifiche per l'1 novembre: come cambia il porta a porta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rifiuti, il calendario delle giornate di raccolta nel periodo delle festività; Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste; Informazioni sul servizio di raccolta rifiuti porta a porta - Martedì 6 gennaio 2026; Raccolta rifiuti porta a porta: la plastica conferita insieme ai metalli. Rifiuti, i servizi di Plures Alia durante le feste: modifiche nelle raccolte porta a porta - Mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre subiranno chiusure anticipate gli sportelli di Firenze (via Nigetti, aperto fino alle 13), quello di Prato (via Paronese, aperto fino alle 13) e quello di Pieve a ... msn.com

Asp: le variazioni della raccolta rifiuti ad Asti e frazioni durante le festività natalizie - Durante le festività di giovedì 25 dicembre e di giovedì 1° gennaio 2026 la raccolta porta a porta dei rifiuti nella città e di Asti e nelle sue frazioni subirà alcune variazioni. gazzettadasti.it

Bastida introduce il “porta a porta” da marzo 2026 - BASTIDA PANCARANA Bastida volta pagina: stop alla raccolta dei rifiuti con i cassonetti distribuiti per le strade e via al sistema porta a porta. laprovinciapavese.gelocal.it

Da domani entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, valido fino al giorno 11 gennaio 2026. Al termine delle festività ritornerà regolarmente in vigore l’attuale calendario - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.