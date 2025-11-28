Manfredi | Siamo disposti a vendere il Maradona pronti a discuterne con De Laurentiis

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a margine della manifestazione “Casa Corriere”. Queste le sue parole sullo stadio Maradona: Manfredi: Napoli è una città storicamente ponte di pace. “Napoli è una città storicamente ponte di pace, sia per la sua posizione sia per la sua capacità di accoglienza. A Napoli ognuno si sente a casa indipendentemente dalla sua razza o la sua religione. Sono stati tre giorni difficili sotto il profilo climatico, con alcuni danni, ma grazie al lavoro continuo delle nostre squadre abbiamo ripristinato tutta la viabilità cittadina, e ne approfitto per ringraziare tutte le nostre squadre. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Manfredi: “Siamo disposti a vendere il Maradona, pronti a discuterne con De Laurentiis”

