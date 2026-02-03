L’ultima rilevazione sui sondaggi politici mostra che il centrodestra tiene ancora il passo, anche se il divario con le opposizioni si assottiglia. I numeri indicano un quadro in lieve cambiamento, con il campo largo che cerca di ridurre il distacco. La situazione resta aperta, ma la parola d’ordine sembra essere: incertezza.

L’ultima rilevazione sui sondaggi politici evidenzia un quadro in lieve evoluzione: il centrodestra mantiene il vantaggio complessivo, ma il campo largo delle opposizioni riduce il distacco. La variazione è legata soprattutto a un arretramento interno alla maggioranza, mentre dall’altra parte prevale una dinamica più stabile. Centrodestra e centrosinistra: i dati del sondaggio Swg per Tg La7. Secondo il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, la coalizione di centrodestra raggiunge il 48,1%, mentre quella di centrosinistra si attesta al 44,3%. Il margine tra i due schieramenti è quindi inferiore a quattro punti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il risultato peggiore!”. Sondaggi politici, quale partito sta sprofondando

Approfondimenti su Sondaggi Politici

Il panorama politico italiano si mantiene stabile nei sondaggi, anche se i numeri mostrano piccole variazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SONDAGGI POLITICI OGGI: UN PARTITO AFFONDA RAPIDAMENTE

Ultime notizie su Sondaggi Politici

Argomenti discussi: Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicina; Trump va giù: approvazione al 37%. Repubblicani, voto ko in Texas; Sondaggi politici, il centrodestra scende e il Pd sale: chi prende più voti alle elezioni; Fox News critica i propri sondaggi su Trump, affermando che gli americani sono semplicemente stupidi.

Sondaggi politici: male la Lega, FdI regge, ma il campo largo si avvicinaIl nuovo sondaggio politico fotografa un quadro in lieve ma significativo movimento: il campo largo delle opposizioni riduce il distacco dal centrodestra, ... thesocialpost.it

Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicinaCome si diceva, però, alle elezioni ciò che conta di più è il risultato della coalizione. E il sondaggio rileva questi risultati: oggi i partiti della coalizione di centrodestra prenderebbero il 48,1% ... fanpage.it

Si tratta del miglior risultato ottenuto dal partito guidato da Giorgia Meloni nell’arco dell’ultimo anno #risultati #sondaggi #Meloni - facebook.com facebook