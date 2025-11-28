Continua a calare Sondaggi politici il partito in difficoltà | cosa cambia ora
Il panorama politico italiano continua a muoversi tra assestamenti lenti e scosse più evidenti, ma un dato, più di altri, sta catturando l’attenzione degli osservatori nelle ultime ore. Al centro del dibattito non ci sono solo le conferme della maggioranza o i piccoli passi indietro del centrosinistra, bensì un arretramento che in molti giudicano significativo: quello del Movimento 5 stelle. Le recenti rilevazioni raccontano di un partito che, rispetto a due mesi fa, cede un vistoso 1,1%, scendendo al 13% e tornando su livelli che rievocano un passato che oggi appare lontanissimo. >> Incidente stradale mortale, schianto devastante tra più mezzi: bilancio drammatico Il calo è talmente netto da aver spinto alcuni analisti a parlare apertamente di un vero e proprio crollo, simbolo di una forza politica che da anni non riesce più a ritrovare la spinta propulsiva che l’aveva resa protagonista assoluta della scena nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Italia è tornata a lavorare e a produrre, lo certifica l’Istat: diminuiscono sempre più i beneficiari di politiche attive, crescono gli occupati che raggiungono il 62,2% nel 2024 e continua a calare il tasso di disoccupati e inattivi. Il lavoro è il pilastro della nostra azi - facebook.com Vai su Facebook
Dame Sarr continua a scalare i mock draft, oramai la Lottery sembra l' epilogo piu logico... Vai su X
Sondaggi politici, Fdi si conferma primo partito mentre la fiducia in Meloni continua a calare - Le nuove rilevazioni Piepoli ridisegnano gli equilibri: FdI resta in testa ma perde mezzo punto, Pd in calo e Lega/Forza Italia in risalita ... fanpage.it scrive
Sondaggi, quali partiti guadagnano più voti e chi resta indietro: la classifica - In difficoltà Pd, M5s, Avs e Lega nella nuova media di sondaggi politici realizzata da Termometro politico. Si legge su fanpage.it
Sondaggi politici del 17 novembre 2025: cosa sta cambiando davvero nei consensi - La settimana politica si chiude con un quadro che sembra tranquillo solo in superficie. Come scrive alphabetcity.it