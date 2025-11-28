Continua a calare Sondaggi politici il partito in difficoltà | cosa cambia ora

Il panorama politico italiano continua a muoversi tra assestamenti lenti e scosse più evidenti, ma un dato, più di altri, sta catturando l’attenzione degli osservatori nelle ultime ore. Al centro del dibattito non ci sono solo le conferme della maggioranza o i piccoli passi indietro del centrosinistra, bensì un arretramento che in molti giudicano significativo: quello del Movimento 5 stelle. Le recenti rilevazioni raccontano di un partito che, rispetto a due mesi fa, cede un vistoso 1,1%, scendendo al 13% e tornando su livelli che rievocano un passato che oggi appare lontanissimo. >> Incidente stradale mortale, schianto devastante tra più mezzi: bilancio drammatico Il calo è talmente netto da aver spinto alcuni analisti a parlare apertamente di un vero e proprio crollo, simbolo di una forza politica che da anni non riesce più a ritrovare la spinta propulsiva che l’aveva resa protagonista assoluta della scena nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it