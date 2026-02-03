Il risparmio come gesto civile

Un gesto semplice come risparmiare può sembrare poco importante, ma in realtà rappresenta un modo concreto di mostrare rispetto verso gli altri e il bene comune. Questa storia non riguarda solo il denaro, ma come ci comportiamo e come ci impegniamo a fare la cosa giusta ogni giorno. È un esempio di educazione civile che tutti possiamo mettere in pratica.

C'è un modo semplice per capire perché questa storia conta: non parla di cibo, parla di educazione civile. Il Grand Tour del Libro del Risparmio promosso dalla Fondazione Barilla non è un'operazione decorativa né un esercizio di comunicazione autoreferenziale, ma il tentativo – raro – di portare nello spazio pubblico una domanda che di solito resta confinata ai report o alle buone intenzioni private: che valore diamo alle cose che sprechiamo? L'idea è elementare e proprio per questo potente. Un grande libro animato, collocato nelle piazze italiane, che costringe a fermarsi. Non a comprare, non a cliccare, ma a guardare.

