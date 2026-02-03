Il weekend nel Regno Unito ha portato alla luce un possibile flirt tra il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e l’influencer Kim Kardashian. Sono stati visti insieme, passare del tempo e scambiarsi sguardi, alimentando le voci di una relazione nascente. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione è tutta su di loro.

C i sarà davvero del tenero tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian? Stando alle ultime indiscrezioni, parrebbe proprio di sì. Il pilota di Formula 1 e l’influencer sono stati avvistati insieme durante un weekend romantico e tutti gli indizi lasciano immaginare una storia appena nata, finora tenuta al riparo da sguardi indiscreti. Kim Kardashian in lacrime: «Non ho superato l’esame da avvocata» X Leggi anche › Kim Kardashian torna a Venezia, per un premio sull’impegno civile Lewis Hamilton e Kim Kardashian, nuova coppia? Il weekend romantico. Stando al The Sun, che per primo ha dato la notizia di una presunta liaison tra i due, Kim Kardashian avrebbe preso un aereo da Los Angeles per trascorrere qualche giorno insieme al pilota. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pilota e l'influencer sono stati avvistati insieme nel Regno Unito, dove hanno trascorso insieme il weekend: tutto quello che sappiamo su di loro

Approfondimenti su Lewis Hamilton Kim Kardashian

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla fine della relazione tra Andrea Iannone ed Elodie.

Meghan Markle torna nel Regno Unito dopo quattro anni d’assenza, in occasione degli Invictus Games 2026, evento a cui partecipa insieme al principe Harry.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lewis Hamilton Kim Kardashian

Argomenti discussi: Sbk, Locatelli: Ho imparato a non arrendermi. Quartararo un amico. La moto del cuore? il TMax!; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto imprenditore, grave il pilota; F1 2026: tutte le squadre e i piloti in griglia; Energy Corse parte forte con una vittoria alla WSK.

Il pilota invisibile: Bernd MaylanderA marzo, al GP d'Australia, raggiungerà cinquecento Gran Premi al volante della safety car. E’ il custode dell'equilibrio ... formulapassion.it

Schumacher compie 57 anni: come sta oggi il pilota. L'ultimo gesto fa ben sperareNovità e aggiornamenti sulle condizioni di salute del famoso pilota di F1 dopo il grave incidente sugli sci avvenuto nel 2013 ... corrieredellosport.it

Clima, inizio 2026 piovoso nel Regno Unito: in Irlanda del Nord il gennaio più piovoso degli ultimi 149 anni - facebook.com facebook

Il Regno Unito dovrebbe prendere in considerazione la ripresa dei colloqui per un patto di difesa con l’UE, ha detto Keir Starmer, sostenendo che l’Europa deve “fare un passo avanti e fare di più” per difendersi in tempi incerti. @CostanzaSpocci x.com