Il nuovo progetto della figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone | Sophie è un'artista

Sophie Taricone, figlia della coppia famosa, ha deciso di seguire la sua strada nell’arte. Da tempo si dedica alla pittura, lontana dai riflettori, e ora si presenta come una vera artista. La giovane sceglie di vivere il suo talento senza compromessi, lasciando trasparire la sua personalità attraverso le tele.

Sophie Taricone è la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone. Da tempo si diletta con la pittura: è un'artista e vive lontana dal mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una lite tra ex coniugi per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie è degenerata in un episodio violento.

