Lite per l'affidamento della figlia 19enne investe i suoceri all'uscita dai carabinieri

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite tra ex coniugi per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie è degenerata in un episodio violento. Un giovane di 19 anni ha investito i genitori della sua ex compagna all’uscita dai carabinieri, in un tentativo di rivalsa che ha scosso la comunità locale.

Una lite tra ex su chi avrebbe dovuto tenere la bambina per le feste di Natale è sfociata nell'investimento dei genitori di lei da parte del padre della piccola. Fanpage.it

