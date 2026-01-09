Cambiare lavoro è il sogno del 44% degli italiani | i giovani guardano ancora all’estero

Secondo recenti dati, il 44% degli italiani desidera cambiare lavoro, con particolare attenzione dei giovani verso opportunità all’estero. Questa tendenza riflette un interesse crescente verso nuove esperienze professionali e di vita, motivato da aspirazioni di crescita personale e miglioramento delle condizioni lavorative. Comprendere queste dinamiche è importante per chi desidera orientarsi nel mercato del lavoro attuale, sempre più dinamico e internazionale.

Il sogno di una carriera migliore, più appagante o semplicemente diversa, non è mai stato così diffuso a livello globale. Secondo un recente report di LinkedIn, infatti, il 52% dei lavoratori in tutto il mondo sta pensando di cambiare lavoro nel 2026. Un dato che riflette un'inquietudine diffusa, il desiderio di rinnovamento e, forse, nuove priorità emerse nel post-pandemia. Tuttavia, questa voglia di cambiare si scontra con la realtà: per due terzi degli intervistati trovare una nuova posizione è diventato più difficile che in passato. Lo scenario italiano. L' Italia non fa eccezione in questo panorama.

