Tris nerazzurro a San Siro Inter batte Bologna 3-1

L'Inter ha conquistato una vittoria 3-1 contro il Bologna a San Siro, con le reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram. Il gol di Castro non è stato sufficiente a rimontare. La squadra di Inzaghi ha così riscattato la sconfitta in Supercoppa, consolidando la prima posizione in classifica e mantenendo un ritmo competitivo in campionato.

Di Zielinsky, Lautaro Martinez e Thuram le reti che decidono il match, di Castro il gol rossoblù MILANO - Con una prova autoritaria l'Inter supera il Bologna, vendica la sconfitta ai rigori in Supercoppa e si riprende la testa della classifica rispondendo ai successi di Milan e Napoli.

