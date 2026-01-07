Meteo in Alto Adige toccati i -25°e al Centro Sud ancora piogge e temporali | cosa aspettarsi

Le condizioni meteorologiche in Italia variano tra Nord e Centro. In Alto Adige si registrano temperature fino a -25°C, mentre al Centro si segnalano piogge e temporali, con nuvolosità diffusa su Marche, Abruzzo e zone interne di Lazio e Umbria. Ecco un quadro aggiornato delle previsioni per comprendere meglio cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Al Centro, la giornata è iniziata con un cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse più frequenti su Marche, Abruzzo e nelle zone interne di Lazio e Umbria. Oltre i 200 metri, poi, si sono verificate le prime nevicate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meteo, in Alto Adige toccati i -25°e al Centro Sud ancora piogge e temporali: cosa aspettarsi Leggi anche: Maltempo, neve, freddo e temporali dal Nord al Sud Italia, allerta gialla in 12 regioni, temperature sottozero in Trentino Alto Adige Leggi anche: Piogge e temporali fuori stagione, dicembre inizia con maltempo al Centro-Sud La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gelo, prosegue l'ondata in Alto Adige: a San Giacomo -20 gradi. La notte più fredda dell'inverno; Tra gelo e ghiaccio, la notte più fredda dell'anno: toccati i - 20 gradi. E per l'Epifania andrà peggio: arriva anche il vento. Notte di gelo: toccati i -25 gradi in Alto Adige, a Trento minima a -8,5 (e la fase fredda prosegue). Le previsioni - Continua la fase fredda che da diversi giorni sta interessando il Trentino Alto Adige, portando minime ben al di sotto dello zero in tutto il territorio. ildolomiti.it

