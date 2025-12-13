Mercato Inter arrivano brutte notizie da un obiettivo | porte in faccia chiuse a gennaio?
Il mercato invernale dell'Inter potrebbe riservare sorprese meno favorevoli, con notizie poco positive riguardo a un obiettivo di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che le porte siano chiuse per eventuali acquisti a gennaio, limitando le possibilità di rafforzamento per i nerazzurri durante questa finestra di mercato.
Inter News 24 Mercato Inter, ci sono brutte notizie da un obiettivo. Almeno per la sessione di gennaio le porte sembrano essere chiuse per i nerazzurri. L’Inter segue con attenzione Palestra e Caprile sul mercato. Il ds del Cagliari Angelozzi ha parlato di entrambi prima del match con l’Atalanta. E proprio sull’estremo difensore pare aver chiuso le porte, almeno in vista di gennaio. Vediamo le sue parole. SU PALESTRA – « Palestra non è di nostra proprietà, è uno degli esterni più forti d’Europa » SU CAPRILE – « Caprile è forte, ora pensiamo a tenerceli i giocatori, a fine anno poi vediamo. Il presidente vuole costruire un progetto duraturo, anche se arrivano richieste ora non ci pensiamo. Internews24.com
