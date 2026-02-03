Il meglio di ScreenWorld su Patreon | la newsletter mensile per raccontarvi ciò che vi siete persi

Da alcuni mesi, ScreenWorld ha deciso di sbarcare su Patreon. La newsletter mensile, che racconta cosa si è perso, è ormai una realtà per i fan. Il supporto della community permette di mantenere vivo il progetto, con nuovi contenuti su YouTube e sui social. Ma su Patreon ci sono anche materiali esclusivi, riservati a chi si abbonano.

Da qualche mese ormai noi di ScreenWorld siamo approdati su Patreon. Se il supporto della nostra community, di chi ci segue e si abbona ci permette di portare avanti il nostro progetto qui sul sito e di creare nuovi contenuti sul canale YouTube e sulle pagine social, allo stesso tempo proprio su Patreon si concentrano svariati contenuti esclusivi. Abbiamo già parlato dei bloopers, degli ScreenTips e di tanto altro che ognuno riceve abbonandosi, ma oggi ci soffermeremo sulla Newsletter mensile. Infatti, ogni mese, nei primi giorni, pubblicheremo questi aggiornamenti con uno stile molto particolare e accattivante graficamente, unito alla nostra volontà di proporvi uno sguardo sempre nuovo e intimo alle voci che formano la nostra redazione.

