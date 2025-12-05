Margot Robbie difende Cime Tempestose | Tutti si aspettano che sia sconcio ma guardatelo prima di parlare!

Pur comprendendo certe critiche, l'attrice australiana ha invitato gli spettatori a guardare il film prima di esprimere giudizi. Margot Robbie è scesa in campo in difesa di Cime Tempestose, controverso adattamento del classico di Emily Brontë del 1847 firmato dalla regista Emerald Fennell. Il film si preannuncia ad alto tasso erotico, ma la sua protagonista mette le mani avanti invitando i detrattori a guardare il film prima di parlare. In una nuova intervista con British Vogue, Robbie ha difeso la decisione della regista di affidare a lei e a Jacob Elordi i ruoli, rispettivamente, di Catherine Earnshaw e Heathcliff nonostante la differenza d'età tra i due interpreti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Margot Robbie difende Cime Tempestose: "Tutti si aspettano che sia sconcio, ma guardatelo prima di parlare!"

