Il lifting viso non chirurgico? È prevenzione

Il lifting viso non chirurgico non è più sufficiente per alcune star. Kris Jenner e Demi Moore hanno deciso di puntare sul lifting tradizionale, anche se si tratta di un intervento più invasivo. La loro scelta dimostra che, a un certo punto, la prevenzione non basta più e bisogna ricorrere a metodi più decisi per mantenere l’aspetto giovane.

Quando la medicina estetica non era più in grado di apportare migliorie, ecco che Kris Jenner e Demi Moore, hanno scelto il lifting tradizionale. Altre persone non vogliono arrivare al bisturi e cercano alternative che mantengano armonia e fisionomia. È qui che il lifting viso non chirurgico trova la sua platea: chi vuole contrastare i segni del tempo in modo efficace e relativamente poco traumatico. L’ elemento anti-romantico dell’invecchiamento è la biologia: diminuisce il collagene, si riduce l’elastina, si impoverisce l’acido ialuronico. A questo si sommano genetica, lifestyle e ambiente. Arriva per tutti il momento in cui l’ovale non è più così definito e la lassità cutanea bussa alla porta. 🔗 Leggi su Amica.it

Ilary Blasi si è sottoposta a un trattamento viso innovativo che garantisce risultati simili al lifting senza ricorrere a aghi o punture.

Armonia e bellezza: l'importanza delle proporzioni nella chirurgia estetica del seno

