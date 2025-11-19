Genny Urtis a Belve | il fidanzato manipolatore il lifting al viso e la lite con Diletta Leotta
Due anni dopo la sua prima intervista a Belve Genny Urtis è tornata davanti a Francesca Fagnani. Un secondo invito quasi dovuto, ha sottolineato la conduttrice, visto il cambiamento del chirurgo estetico dei vip che nel 2023 si presentò nello studio di Belve come Giacomo Urtis, mentre oggi invece è semplicemente Genny. Su Rai2 l'ex gieffino è stato un fiume in piena nel suo racconto e non si è trattenuto nel rispondere alle domande pungenti di Fagnani che, dal sesso in Gintoneria ai rapporti con gli uomini, ha provato a metterlo in difficoltà in più di una occasione. " Oggi sono felice, anche grazie agli psicofarmaci", ha confessato il chirurgo dei vip, svelando che - dalla sua trasformazione in donna - la vita e l'approccio con l'altro sesso sono notevolmente cambiati: "Mi scrivono in tanti perché sono trans, anche persone che nessuno si aspetterebbe". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Genny Urtis ha raccontato del percorso di transizione. “Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”, ha dichiarato. Un percorso segnato, però, dal rapporto con l’ex fidanzato, rivelatosi un “manipolatore e truffatore”. Vai su X
Genny Urtis: un nuovo fidanzato, le nozze con Corona e il no al cambio di sesso - Ospite a Belve, la chirurga dei vip ha raccontato diversi aneddoti e parlato del suo personale percorso di transizione. Lo riporta libero.it
Genny Urtis a "Belve", dal fidanzato manipolatore al litigio con Diletta Leotta - La chirurga dei vip torna nel salotto di Francesca Fagnani per parlare del suo percorso di transizione. Scrive msn.com
Il racconto di Genny - Nel corso dell’intervista a Belve, Genny Urtis ha parlato del suo percorso di transizione, facendo anche luce sul rapporto con il suo ex fidanzato. Scrive novella2000.it