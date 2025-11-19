Genny Urtis a Belve | il fidanzato manipolatore il lifting al viso e la lite con Diletta Leotta

Due anni dopo la sua prima intervista a Belve Genny Urtis è tornata davanti a Francesca Fagnani. Un secondo invito quasi dovuto, ha sottolineato la conduttrice, visto il cambiamento del chirurgo estetico dei vip che nel 2023 si presentò nello studio di Belve come Giacomo Urtis, mentre oggi invece è semplicemente Genny. Su Rai2 l'ex gieffino è stato un fiume in piena nel suo racconto e non si è trattenuto nel rispondere alle domande pungenti di Fagnani che, dal sesso in Gintoneria ai rapporti con gli uomini, ha provato a metterlo in difficoltà in più di una occasione. " Oggi sono felice, anche grazie agli psicofarmaci", ha confessato il chirurgo dei vip, svelando che - dalla sua trasformazione in donna - la vita e l'approccio con l'altro sesso sono notevolmente cambiati: "Mi scrivono in tanti perché sono trans, anche persone che nessuno si aspetterebbe". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

