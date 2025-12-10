Esperienza internazionale all’Imbriani | Erasmus+ tra mobilità e formazione per una scuola europea

L’Istituto Imbriani apre le porte all’internazionalizzazione con il progetto Erasmus+, promuovendo mobilità e formazione per studenti, docenti e staff. Un’opportunità di crescita culturale e professionale, che rafforza l’identità europea della scuola e favorisce lo scambio di esperienze e competenze a livello internazionale.

L’Istituto Imbriani, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema educativo, inaugura un percorso di crescita e apertura culturale grazie al progetto Erasmus+, un’iniziativa che, attraverso borse di studio ad hoc, offre a studenti, docenti e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Esperienza internazionale per studenti, docenti e personale amministrativo con il progetto Erasmus+ - L’Istituto Imbriani, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema educativo, inaugura un percorso di crescita e apertura culturale grazie al progetto Erasmus+, un’iniziativa che, att ... Scrive irpinianews.it

Studiare all'estero: Erasmus, Intercultura, Rotary o agenzie private? Guida alla scelta - 000 studenti partono per un'esperienza di studio internazionale, ma quale programma scegliere? Secondo alfemminile.com

Adrian Chirut nuovo allenatore della Jomi Salerno Classe 1983, originario di Suceava in Romania, Chirut porta a Salerno un mix di esperienza internazionale da giocatore e tecnico. #AdrianChirut #JomiSalerno #Pallamano #Handball #EHFCoach #SportSal - facebook.com Vai su Facebook