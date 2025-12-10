Esperienza internazionale all’Imbriani | Erasmus+ tra mobilità e formazione per una scuola europea
L’Istituto Imbriani apre le porte all’internazionalizzazione con il progetto Erasmus+, promuovendo mobilità e formazione per studenti, docenti e staff. Un’opportunità di crescita culturale e professionale, che rafforza l’identità europea della scuola e favorisce lo scambio di esperienze e competenze a livello internazionale.
L’Istituto Imbriani, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema educativo, inaugura un percorso di crescita e apertura culturale grazie al progetto Erasmus+, un’iniziativa che, attraverso borse di studio ad hoc, offre a studenti, docenti e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Esperienza internazionale per studenti, docenti e personale amministrativo con il progetto Erasmus+ - L’Istituto Imbriani, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema educativo, inaugura un percorso di crescita e apertura culturale grazie al progetto Erasmus+, un’iniziativa che, att ... Scrive irpinianews.it
