Il generale Vannacci lascia la Lega Oggi l' annuncio dopo il messaggio a Salvini |  Ti voglio bene ma la mia strada è un' altra

Il generale Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Oggi, dopo aver mandato un messaggio a Salvini dicendo “Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra”, annuncia di aver deciso di uscire. La conferma arriverà nel corso del Consiglio federale, chiudendo così un capitolo che sembrava ormai inevitabile.

«Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra». Così Roberto Vannacci ha confermato al leader Matteo Salvini la decisione di lasciare la Lega, oggi - martedì 3 febbraio. Il generale e il leader del Carroccio Matteo Salvini hanno concordato una «separazione consensuale» dalla Lega. Il fondatore di “Futuro nazionale” ieri, lunedì, ha incontrato il segretario con cui ha discusso a lungo. Un confronto “franco” come si dice quando si intende parlare di un faccia faccia in cui i toni si sono alzati. La decisione sembra definitiva, improbabili i margini di ricucitura: dalla Lega si fa sapere che «se anche il generale cambiasse idea, ci sono tanti modi per superare questa situazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Vannacci lascia la Lega: a breve l’annuncio dopo l’incontro con SalviniRoberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con il leader e vicepremier Matteo Salvini ieri, secondo quanto ... fanpage.it

Il generale Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega: atteso a ore l'annuncio dell'europarlamentareL'ufficializzazione delle decisione dovrebbe arrivare durante il consiglio federale del Carroccio previsto alle 16. Ieri sera l'incontro con Matteo Salvini: ma la rottura sarebbe ormai definitiva ... ilfattoquotidiano.it

"Se la fondazione del partito di Vannacci rappresentasse realmente un colpo al partito di Salvini e a quello della Meloni sarebbe indubbiamente una buona cosa. Ma non pensiamo affatto che il generale rappresenti un'alternativa" L'editoriale della domenica d - facebook.com facebook