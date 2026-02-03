Il fratello della campionessa italiana esce allo scoperto | chi è Alessandro e che lavoro fa

Alessandro, fratello della campionessa italiana, ha deciso di parlare per la prima volta. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato com’è la sua vita, il lavoro che svolge e il rapporto con la sorella, molto famosa. Un’occasione per conoscere meglio chi si nasconde dietro la famiglia di una atleta di successo.

Alessandro si è raccontato a Il Corriere della Sera, aprendo uno squarcio sulla sua vita professionale e sul rapporto con una sorella così celebre. Oggi 36enne e senior bartender al St. Regis di Venezia, ha spiegato come sia spesso costretto a difendere la propria identità davanti a chi tenta di ridurlo al semplice legame familiare: “No, non sono fratello di, né figlio di Roberto. Sono io, Alessandro, con la mia identità”, ha affermato con determinazione, evidenziando la necessità di farsi riconoscere per quello che è, al di là dei nomi noti che lo circondano. Il suo percorso professionale è stato segnato dalla volontà di emanciparsi dall’ombra di una famiglia già famosa nel mondo della mixology.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

