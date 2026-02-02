Fusco dà la scossa al Cesena col gigante Cerri e la ' scommessa' Castrovilli Il ' pacco' Diao rispedito indietro saluta Celia

Il Cesena ha concluso una giornata intensa di acquisti e cessioni. Fusco ha dato una scossa alla squadra, puntando sul gigante Cerri e su Castrovilli come scommessa. Diao, invece, è stato rispedito indietro, mentre Celia ha lasciato il club. La sessione di mercato si è chiusa con molte novità in casa bianconera.

Non sono di sicuro mancati i movimenti in casa Cesena nell'ultima frenetica giornata di calciomercato. Operazioni in entrata e in uscita per i bianconeri Non sono di sicuro mancati i movimenti in casa Cesena nell'ultima frenetica giornata di calciomercato. Il ds Fusco dà la scossa alla squadra di Mignani che ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. Gli uomini copertina sono senza dubbio Alberto Cerri per l'attacco e Gaetano Castrovilli per il centrocampo. Operazioni anche in uscita con gli addii di Celia e di Diao, rispedito a Bergamo. Come è noto, ha già salutato e non senza polemiche, Blesa, l'attaccante è stato ceduto per oltre un milione e mezzo di euro ai portoghesi del Rio Ave.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Giocatori Luis Henrique Inter, lui la scommessa vinta da Chivu e Ausilio: strappa applausi col Como, ora il Liverpool? Luis Henrique, giovane talento dell'Inter, ha dimostrato il suo valore con un’ottima prestazione contro il Como, attirando l’attenzione di grandi club come il Liverpool. Arbitraggi, il Cesena può reclamare 4 punti. Mercato: nel mirino restano Cerri e Rafia Il Cesena può reclamare fino a 4 punti grazie a un arbitraggio contestato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Scossa ma allo stesso tempo rinfrancata, perché quella terribile esperienza fortunatamente ha avuto un lieto fine. Chiunque sia genitore non può non immedesimarsi nel racconto di Sole Vatalaro, madre del bambino di 11 anni che ha percorso sei chilometri a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.