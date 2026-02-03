' Il dono' | la storia della medium parmense Sonia Benassi su RaiPlay e su Rai 5

Questa settimana arriva su RaiPlay e presto anche su Rai 5 “Il dono”, il nuovo docufilm che racconta la storia della medium parmense Sonia Benassi. Il film, prodotto da Moon Life Film insieme a Colorado Film e Pagliai Film Group, sarà disponibile dal 15 dicembre. La produzione ha scelto di portare alla luce la vita e le esperienze di Benassi, senza troppi fronzoli, con immagini e testimonianze che cercano di andare dritto al punto.

Un documentario di Niccolò Lorini e Pantaleone A. Megna prodotto da Moon Life Film in collaborazione con Colorado Film e Pagliai Film Group Disponibile dal 15 dicembre su Raiplay e prossimamente su Rai 5, "Il dono" è il nuovo docufilm prodotto da Moon Life Film in collaborazione con Colorado Film e Pagliai Film Group, distribuito da Colorado Film. Questo racconta il percorso di alcune persone che affrontano un lutto profondo e che, attraverso un incontro con la medium parmigiana Sonia Benassi, ritrovano una forma di continuità affettiva. Il documentario nasce da un incontro professionale che prende una direzione inattesa: circa tre anni fa Pantaleone, uno dei registi, ascolta per la prima volta un brano del compositore Boris Mayer, marito di Sonia, e ne rimane così colpito da volerlo incontrare per un proprio lavoro.

