Sonia Benassi racconta il suo dono di medium. La donna ha una voce calda e allegra, che trasmette amore e positività. Fin da bambina, ha capito di poter sentire le persone scomparse, come un talento naturale. Ora, con il suo dono, cerca di aiutare e confortare chi si rivolge a lei.

Sonia ha la voce gentile, gioiosa. La voce di chi ama gli altri. E crede nella bellezza della vita. Ma Sonia ha scoperto, da bambina, di possedere un dono; sente la presenza di persone che non sono più in questo mondo. E parla con loro. Ascolta e scrive ciò che le dicono le persone di là dal fiume. Sonia vive in Emilia, con un marito musicista e con animali che adora. A Sonia Benassi è dedicato il documentario Il dono, uscito su Raiplay e diventato subito il documentario più visto. Il film è diretto da Niccolò Lorini e Pantaleone Antonio Megna, e accoglie molte testimonianze, e un’intervista di Daniele Bossari, noto per il suo interesse verso la spiritualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sonia Benassi: "Il mio dono d’essere medium"

