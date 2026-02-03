La 20th Century Studios ha appena diffuso il trailer di

A quasi vent’anni dal film che ha segnato un’epoca, Il Diavolo Veste Prada 2 si mostra finalmente con un nuovo trailer ufficiale pubblicato da 20th Century Studios. Il sequel riporta al centro della scena il mondo dell’alta moda newyorkese e gli uffici di Runway, riprendendo atmosfere, dinamiche e personaggi diventati iconici nel tempo. Il film punta a rinnovare l’immaginario del titolo originale senza rinunciare alla sua identità. Il ritorno del cast storico è uno degli elementi chiave dell’operazione. L’uscita è già fissata e l’attesa è alta. Nel trailer ritroviamo Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, Anne Hathaway come Andy Sachs, Emily Blunt nel ruolo di Emily Charlton e Stanley Tucci in quello di Nigel, di nuovo protagonisti tra passerelle, uffici di lusso e tensioni professionali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il Diavolo Veste Prada 2, 20th Century Studios pubblica il nuovo trailer

