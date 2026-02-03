Il Comune ‘sfratta i morti’ del caso della compravendita illegale

Il Comune ha deciso di riprendere le salme delle vittime di una truffa, anche se la giustizia italiana le aveva già riconosciute come vittime. La decisione ha suscitato polemiche tra i familiari, che si trovano a dover riaccogliere i propri cari nonostante le sentenze. La situazione resta complicata e crea tensione tra chi chiede rispetto e chi esegue le ordinanze.

Obbligati a riprendere con sé i propri morti, nonostante la Giustizia italiana li abbia già riconosciuti come vittime di una truffa. È quanto accade a S.C. e A.P., due coniugi napoletani che si sono visti recapitare un ordine di estumulazione delle salme dei propri familiari dalla cappella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Comune di Napoli ha disposto l'estumulazione delle salme coinvolte nel caso della compravendita illegale di cappelle nel cimitero di Poggioreale.

«I gatti non saranno sfrattati», il Comune: il benessere dei felini è la priorità, verranno curati con responsabilità, competenza e trasparenzaMESTRE (VENEZIA) - «Comune e Fondazione Forte Marghera hanno come priorità il benessere e la cura dei felini. Nessun animale resterà senza riparo e senza cure. La tutela ... ilgazzettino.it

Napoli, truffa su vendita loculi nel cimitero: il Comune sfratta i mortiNapoli – Obbligati a riprendere con sé i propri morti, nonostante la Giustizia italiana li abbia già riconosciuti come vittime di una truffa. È quanto accade ... pupia.tv

Santarcangelo (Rimini): il gruppo di artisti inglesi più lontano dallo sfratto per “interesse pubblico”, Comune e Regione lavorano alla delibera - facebook.com facebook