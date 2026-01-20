Napoli il Comune ‘sfratta i morti’ del caso della compravendita illegale

Il Comune di Napoli ha disposto l'estumulazione delle salme coinvolte nel caso della compravendita illegale di cappelle nel cimitero di Poggioreale. Questa misura si inserisce nell'ambito di un'indagine volta a chiarire le responsabilità e a garantire il rispetto delle normative sulla gestione delle tombe. La decisione mira a tutelare la legalità e a ripristinare la corretta condotta nelle pratiche cimiteriali.

Arriva l’ordine di estumulazione per le salme dei parenti vittime della truffa delle cappelle del cimitero di Poggioreale. L’avvocato Rubinacci: “Dietrofront sugli impegni presi, ora chi è stato riconosciuto come truffato è trattato come un occupante abusivo e paga logiche che sembrano di palazzo”. NAPOLI – Obbligati a riprendere con sé i propri morti, nonostante la Giustizia italiana li abbia già riconosciuti come vittime di una truffa. È quanto accade a S.C. e A.P., due coniugi napoletani che si sono visti recapitare un ordine di estumulazione delle salme dei propri familiari dalla cappella funeraria di Poggioreale, nonostante una vicenda amministrativa e giudiziaria complessa che li ha già visti riconosciuti come parti lese. 🔗 Leggi su 2anews.it

