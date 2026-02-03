Il centrosinistra non ci casca | Non votiamo nulla al buio

Le opposizioni del centrosinistra non si fidano e rifiutano di votare una mozione sulla sicurezza presentata dalla maggioranza. Rispondono con fermezza, dicendo che non voteranno nulla al buio, e chiedono più chiarimenti prima di impegnarsi. La tensione tra le due parti cresce mentre si aspetta di capire quali saranno le mosse successive.

Le opposizioni Conte: «Meloni approvi le nostre proposte sulla sicurezza». Il Pd: «No a strumentalizzazioni, il governo porti un testo in Parlamento». La leader dem non vuole sostenere una mozione per coprire le scelte della maggioranza. Magi (+Europa): «Vogliono una stretta repressiva e accusarci di essere complici dei violenti» Le opposizioni Conte: «Meloni approvi le nostre proposte sulla sicurezza». Il Pd: «No a strumentalizzazioni, il governo porti un testo in Parlamento». La leader dem non vuole sostenere una mozione per coprire le scelte della maggioranza. Magi (+Europa): «Vogliono una stretta repressiva e accusarci di essere complici dei violenti» Le opposizioni non si fidano della mossa della maggioranza che propone una mozione unitaria sulla sicurezza.

