Il 10 novembre il secondo ASviS Live sui temi sociali a partire dal Rapporto ASviS 2025

Il Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini presenta: Continua il ciclo di incontri organizzato dall’Alleanza per stimolare un dibattito informato intorno alle proposte riportate nel Rapporto Annuale. Focus: la sostenibilità sociale. Registrato sul sito dell’ASviS il 5 novembre 2025 La doppia transizione verde e digitale deve avvenire senza creare nuove disuguaglianze: lavoro dignitoso, sostenibilità sociale, competenze, servizi territoriali e tutela dei diritti devono procedere insieme. A partire dal Rapporto ASviS, pubblicato il 22 ottobre scorso, l’evento – che si è tenuto lunedì 10 novembre alle 17. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ieri, sabato 22 novembre, si è svolto il secondo incontro del nuovo viaggio del GdL Vele di Carta, dedicato a "Un classico sta bene su tutto!". Il libro del mese era Quaderno proibito di Alba de Céspedes, una lettura potente e attualissima, perfetta per accomp

Il 18 novembre si è svolto il secondo dialogo strategico italo-romeno, organizzato presso l' @IstitutoSturzo di Roma grazie al supporto dell' @AmbasciataRO presso la Repubblica Italiana. Lo IAI e il think tank romeno @NSC_Romania hanno cooordinato i lavo

ASviS, "Le sfide della transizione: capitali, competenze e regole per crescere" - Ultimo appuntamento con ASviS per gli eventi dedicati all'approfondimento dei temi contenuti nel Rapporto annuale 'Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità'.

ASviS: in Italia 5,7 milioni persone in povertà assoluta, forti disuguaglianze tra ricchi e poveri - In Italia 5,7 milioni di persone (9,8% dei residenti) e 2,2 milioni di famiglie (8,4%) vivono in condizioni di povertà assoluta, cioè non riescono a permettersi l'acquisto di beni e serv ...

ASviS, Valutazione impatto generazionale è passo fondamentale - L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) considera un traguardo storico l'approvazione definitiva, avvenuta oggi, da parte della Camera dei Deputati della norma del ddl semplificazioni ...