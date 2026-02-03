IFO Regina Elena e San Gallicano | eccellenza robotica a Roma

Questa mattina a Roma, gli Istituti Regina Elena e San Gallicano hanno annunciato l’ampliamento dei loro blocchi operatori. Dal 30 gennaio 2026, i due centri potranno contare su nuove strutture e tecnologie avanzate per la chirurgia robotica. L’obiettivo è migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di intervento, offrendo ai pazienti un’assistenza più efficace e moderna.

Cosa: Ampliamento del blocco operatorio e potenziamento della chirurgia robotica.. Dove e Quando: Roma, Istituti Regina Elena e San Gallicano (IFO), operativo dal 30 gennaio 2026.. Perché: Riduzione delle liste d’attesa e maggiore precisione negli interventi oncologici complessi.. La sanità pubblica romana compie un passo decisivo verso il futuro con il potenziamento strutturale e tecnologico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO). Gli storici istituti Regina Elena e San Gallicano hanno inaugurato un ampliamento significativo del proprio blocco operatorio, segnando un nuovo standard nella chirurgia oncologica di alta complessità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Questa mattina gli Ifo Regina Elena e San Gallicano hanno inaugurato un nuovo blocco operatorio, del valore di oltre 2,2 milioni di euro.

