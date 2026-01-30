Ampliata la chirurgia oncologica degli Ifo Regina Elena e San Gallicano | un nuovo blocco operatorio da oltre 2.2 milioni

Questa mattina gli Ifo Regina Elena e San Gallicano hanno inaugurato un nuovo blocco operatorio, del valore di oltre 2,2 milioni di euro. Le nuove sale sono pronte a migliorare l’offerta di interventi oncologici di alta complessità, con tecnologie all’avanguardia e più spazio per i pazienti. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente e altre autorità, che hanno sottolineato l’importanza di investimenti simili per la sanità pubblica. Ora, i pazienti potranno contare su un’assistenza più rapida e avanzata.

Avviate anche nuove assunzioni: 17 anestesisti e 27 infermieri dedicati al blocco operatorio. Rocca: "Restituiamo centralità all'oncologia pubblica" Nuove sale operatorie, con un investimento complessivo di oltre 2.2 milioni. È stato presentato al centro congressi degli Ifo – Istituti fisioterapici ospitalieri Regina Elena e San Gallicano – il potenziamento della chirurgia oncologica di alta complessità, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il presidente ha partecipato al taglio del nastro del blocco operatorio ampliato, che si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati, per un investimento complessivo di 2.

