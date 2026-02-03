I turisti amano Ancona Berardinelli | Nel 2025 un 10 per cento in più | Ma per quanto tempo?

I turisti continuano a preferire Ancona, e l’assessore al turismo Daniele Berardinelli prevede un aumento del 10 per cento nel 2025. Ma la domanda che si fanno in molti è: quanto durerà questa crescita? La commissione sul turismo si trasforma in un punto di scontro tra Berardinelli e la minoranza, che mette in dubbio le prospettive future e le strategie del settore.

La commissione sul turismo diventa oggetto di tiro incrociato tra l’assessore Daniele Berardinelli e la minoranza. Per un attimo il titolare della delega è sembrato voler tornare agli antichi fasti, quando attaccava le vecchie giunte di centrosinistra con toni spesso sopra le righe: "Il vostro è un tentativo patetico di valutare i dati. Volete banalizzare, da voi solo assurdità" ha detto Berardinelli lasciandosi poi scappare, a microfono acceso, "non è necessario farla parlare per forza" riferendosi all’intervento da remoto della consigliera Giangiacomi che, come tutti i suoi colleghi di minoranza, aveva criticato l’esposizione dell’assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

