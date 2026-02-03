I turisti amano Ancona Berardinelli | Nel 2025 un 10 per cento in più | Ma per quanto tempo?

I turisti continuano a preferire Ancona, e l’assessore al turismo Daniele Berardinelli prevede un aumento del 10 per cento nel 2025. Ma la domanda che si fanno in molti è: quanto durerà questa crescita? La commissione sul turismo si trasforma in un punto di scontro tra Berardinelli e la minoranza, che mette in dubbio le prospettive future e le strategie del settore.

La commissione sul turismo diventa oggetto di tiro incrociato tra l’assessore Daniele Berardinelli e la minoranza. Per un attimo il titolare della delega è sembrato voler tornare agli antichi fasti, quando attaccava le vecchie giunte di centrosinistra con toni spesso sopra le righe: "Il vostro è un tentativo patetico di valutare i dati. Volete banalizzare, da voi solo assurdità" ha detto Berardinelli lasciandosi poi scappare, a microfono acceso, "non è necessario farla parlare per forza" riferendosi all’intervento da remoto della consigliera Giangiacomi che, come tutti i suoi colleghi di minoranza, aveva criticato l’esposizione dell’assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I turisti amano Ancona. Berardinelli: "Nel 2025 un 10 per cento in più": "Ma per quanto tempo?" Approfondimenti su Ancona Turismo In Abruzzo più di 8 milioni di turisti nei primi 10 mesi del 2025: +22,52% rispetto allo scorso anno Lecce attrae sempre di più i turisti stranieri: quasi 240mila nel 2025 Lecce sta incrementando la sua attrattiva turistica, con quasi 240. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ancona Turismo Argomenti discussi: I turisti amano Ancona. Berardinelli: Nel 2025 un 10 per cento in più: Ma per quanto tempo?. TERRITORIO - Da Ancona al Tirreno: le Pelikan Classe “A” portano innovazione e sostenibilità nei porti di Napoli e Salerno La cerimonia di varo il 29 gennaio 2026 alle ore 13.00 presso lo Scalo d’Alaggio del Porto Turistico “La Marina Dorica”. Le due unità c - facebook.com facebook Ancona, vola il turismo 2025 con un +10% di presenze e migliora la permanenza media da 2 a 2,4 giorni | Cronache Ancona x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.