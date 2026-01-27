Lecce attrae sempre di più i turisti stranieri | quasi 240mila nel 2025

Lecce sta incrementando la sua attrattiva turistica, con quasi 240.000 visitatori stranieri nel 2025. Questa crescita riflette l'interesse internazionale verso la città, che oggi vede oltre la metà dei suoi visitatori provenire dall’estero. Un trend positivo che sottolinea il ruolo di Lecce come meta culturale e turistica di rilievo nel panorama italiano.

LECCE – I turisti provenienti dall’estero rappresentano oramai il 56 percento del totale dei visitatori di Lecce. È un trend chiaro quello in corso, che fa sempre di più del capoluogo salentino una delle mete regionali più ambite dai visitatori in arrivo da altre nazioni europee, ma anche da.🔗 Leggi su Lecceprima.it

