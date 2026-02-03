I No Kings | Convergere su pratiche e contenuti

I No Kings vogliono unire le forze e lavorare insieme su pratiche e contenuti. La loro voce si alza per sottolineare che l’Askatasuna non è solo un edificio, ma un simbolo di un percorso più ampio. Ritengono che sia solo l’inizio di un cammino condiviso, che punta alla libertà e a un mondo più giusto. I membri del gruppo invitano a convergere e a collaborare per raggiungere obiettivi comuni.

«L'Askatasuna non è solo un palazzo: siamo solo all'inizio di un cammino da percorrere insieme, per la libertà e la possibilità di vivere in un mondo degno di chi lo abita»: così il Collettivo autonomo studentesco di Torino interpreta il significato della manifestazione di sabato scorso.

