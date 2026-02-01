pugni e morsi a nuora e consuocera 2 condanne ad agrigento

A Agrigento due persone sono state condannate dopo un episodio di violenza in famiglia. La lite tra nuora e suocera è degenerata in pugni e morsi, portando alla condanna dei protagonisti. La vicenda si è svolta davanti ai giudici, che hanno deciso le pene dopo aver ascoltato le testimonianze. La discussione era nata per chiarire alcune incomprensioni, ma alla fine è finita con una colluttazione.

AGI - Si parla alla nuora "perché suocera intenda". Quando subentra il prefisso "ex" dalle parole si può passare alle mani, o anche ai denti. C'è una lite violenta nel bel mezzo della fine di un matrimonio nell' Agrigentino e i protagonisti non sono i coniugi in conflitto, bensì i consuoceri che sono finiti davanti a un giudice e sono usciti dall'aula del tribunale di Agrigento con due condanne. L'uomo, un 75enne di Raffadali dovrà scontare 10 mesi di reclusione, la moglie, una 56enne, se l'è cavata con una pena di 6 mesi. La vicenda risale a qualche anno fa, al 23 dicembre del 2021, per l'esattezza. 🔗 Leggi su Agi.it

