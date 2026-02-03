I Me contro Te si sposano davvero durante il loro show | Ci sarà un funzionario del Comune sul palco

Durante il loro show, i due YouTuber annunciano di sposarsi davvero. La cerimonia si terrà davanti ai fan e ci sarà anche un funzionario del Comune sul palco. I ragazzi vogliono rendere tutto ufficiale, non si tratta di uno scherzo. La notizia arriva come una sorpresa per chi seguiva da vicino le loro avventure online.

I Me contro Te confermano che il matrimonio che si terrà nel loro show, al quale ci saranno anche i loro fan, è reale. Sul palco, infatti, ci sarà un funzionario del Comune ad officiare le nozze.🔗 Leggi su Fanpage.it

I Me contro Te sono al centro di discussioni dopo aver annunciato un matrimonio sul palco durante uno dei loro spettacoli.

I Me Contro Te, i famosi youtuber e influencer, hanno annunciato il loro matrimonio, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

I Me contro Te si sposano sul palco: per i fan biglietti a prezzi folliL’attesa è finita: Sofì e Luì dei Me Contro Te hanno finalmente annunciato la data del loro matrimonio. E le sorprese non mancheranno. I due youtuber si sposeranno infatti nel corso di un vero e ... dilei.it

