I Me contro Te si sposano davvero? Sull’ipotesi delle nozze per show | Sul palco sarà un matrimonio vero

I Me contro Te sono al centro di discussioni dopo aver annunciato un matrimonio sul palco durante uno dei loro spettacoli. Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno deciso di intervenire sui social per chiarire la loro posizione e rispondere alle polemiche e ai dubbi sollevati dall’evento, alimentando l’interesse e la curiosità dei fan.

Luigi Calagna e Sofia Scalia intervengono sui social dopo le polemiche (e i dubbi) sollevati dal loro annuncio a proposito del matrimonio sul palco annunciato poche ore fa. I #MeControTe si sposano... Ma non per davvero Luigi e Sofia da molto tempo parlano di matrimonio ma quel giorno per loro non è mai arrivato. Ora il matrimonio lo usano per hype e svelano che il 5 settembre si sposeranno... Ma in uno dei loro show a teatro: