A Torino, le proteste sono esplose in modo spettacolare. I manifestanti, molti con il volto coperto, hanno cercato di respingere gli agenti di polizia, ma le immagini mostrano più che altro un tentativo di difendersi, non un pestaggio di gruppo. Il governo viene chiamato in causa come colpevole di violenze, mentre i partecipanti cercano di dipingere la scena come una messa in scena orchestrata. I fatti restano confusi, ma la tensione tra forze dell’ordine e manifestanti resta alta.

È il Truman Show che impazza a sinistra. Torino? Una plateale messa in scena. L'assalto agli agenti di polizia? I manifestanti con il cappuccio si sono dovuti difendere, altro che pestaggio di gruppo. Di chi è la responsabilità? Chiaro: di Giorgia Meloni (o degli immancabili servizi segreti). Askatasuna? Compagni (che non sbagliano) insofferenti al governo di destra. Vanno arrestati? È meglio integrarli, in fondo fanno anche cose buone. La fine della storia? Il vero pericolo è l'Ice, continuiamo a manifestare per quello. Si chiede l'editorialista di Repubblica Concita De Gregorio: «A chi giova, a chi conviene che un poliziotto sia aggredito?». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I martelli diventano “martelletti” e le violenze colpa del governo. Il Truman Show della sinistra

A Torino, gli scontri durante le manifestazioni legate ad Askatasuna hanno causato diversi feriti tra carabinieri e agenti di polizia

Le tensioni e gli scontri a Torino durante il corteo pro-Askatasuna hanno suscitato reazioni diverse tra le forze politiche.

