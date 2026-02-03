I giganti della Bibbia esistevano davvero? Un antico papiro egizio riaccende il mistero

Un antico papiro egizio, conservato al British Museum da più di cento anni, torna a far parlare di sé. Il documento, che potrebbe contenere riferimenti a giganti della Bibbia, ha acceso nuovamente il dibattito tra studiosi e appassionati. Molti si chiedono se ci siano prove reali di queste creature descritte nei testi sacri o se si tratti solo di leggende antiche. La scoperta riapre vecchi interrogativi sulla storia e le origini di queste figure leggendarie.

Un antico manoscritto egizio, custodito da oltre un secolo al British Museum, sta alimentando una nuova ondata di speculazioni. Secondo alcuni ricercatori, il testo potrebbe offrire un sorprendente parallelismo con uno dei passaggi più enigmatici dell'Antico Testamento: quello sui Nephilim, i leggendari giganti citati nella Bibbia. Cosa sappiamo. Chi erano i giganti di cui parla il papiro di oltre 3 mila anni fa. Il documento in questione è il Papyrus Anastasi I, datato a circa 3.300 anni fa e attribuito a uno scriba egizio del XIII secolo a.C. Per lungo tempo studiato solo in ambito accademico, il papiro è tornato sotto i riflettori grazie all'interesse dell'Associates for Biblical Research, organizzazione statunitense che analizza reperti storici in relazione ai testi biblici.

