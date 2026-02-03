I fulmini sulla Cupola di San Pietro e il punto più alto di Roma | cosa c’è davvero lassù

Durante un temporale a Roma, i fulmini hanno colpito più volte la Cupola di San Pietro, il punto più alto della città. Le immagini di queste scariche di energia che si irradiavano sulla chiesa sono diventate virali sui social. Nessuno si è fatto male, ma i residenti si sono chiesti cosa succede realmente sopra quella grande cupola, che da secoli sovrasta la città.

La Cupola di San Pietro domina Roma da secoli ed è spesso al centro di immagini spettacolari, soprattutto quando viene colpita dai fulmini durante i temporali. Lo sapevate che si tratta di un fenomeno per nulla casuale? Ma cosa c'è davvero nel punto più alto della città? Tra suggestioni simboliche, dettagli architettonici che non tutti conoscono e una storia affascinante, la sommità del Cupolone nasconde elementi che vanno ben oltre ciò che si vede da terra.

